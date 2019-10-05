СМИ узнали о призывах главы минэнерго США изменить состав правления "Нафтогаза"

Ранее СМИ сообщали о готовящейся отставке министра

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Украины Владимира Зеленского расширить состав правления НАК "Нафтогаз Украины" за счет американцев и победить коррупцию в стране, сообщает издание Politico со ссылкой на два осведомленных источника.

При этом сведений о том, что Перри прямо требовал от украинских властей расследовать деятельность сына экс-вице-президента США Джо Байдена - Хантера Байдена - у собеседников издания нет. Однако они утверждают, что Перри активно содействовал попыткам администрации президента США Дональда Трампа повлиять на решения Зеленского по этому вопросу.

По словам одного из источников, осведомленного об отношениях администрации США с "Нафтогазом", среди кандидатов на включение в состав правления украинской компании были два руководителя энергетических объектов, расположенных в родном штате Перри - Техасе.

Официальный представитель американского минэнерго Шейлин Хайнс подтвердила, что Перри советовал Киеву расширить состав правления "Нафтогаза". Однако сведения о том, что министр энергетики США называл конкретные имена кандидатов на этот пост, она не прокомментировала.

При этом несколько дней назад все то же издание Politico сообщало о готовящейся отставке Перри. Источники издания отмечали, что из-за своих контактов с Украиной министр оказался втянут в расследование в рамках процедуры импичмента Трампа, но его отставка не связана с этим.

"Украинское дело"

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Хантер Байден входил в состав украинской нефтегазовой компании Burisma.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Демократы в Палате представителей потребовали передать им его для ознакомления, а затем начали расследование в рамках процедуры импичмента. Они полагают, что президент США злоупотребил полномочиями, принуждая Киев раздобыть компромат на Байдена - вероятного соперника Трампа на предстоящих в 2020 году выборах.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что давления со стороны Трампа не было.

Трамп не считает противозаконным сотрудничество с другими странами в вопросе борьбы с коррупцией. В четверг он прямо призвал Украину и Китай начать расследования в отношении деятельности Байдена и его компаний.