В КНДР заявили об опасности для США санкционного режима против Пхеньяна

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Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Северная Корея в пятницу заявила, что США "просчитаются", если будут продолжать придерживаться санкционного режима против КНДР.

Как сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап", глава МИД КНДР Ли Ен Хо предупредило Вашингтон, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

В то же время министр отметил, что КНДР готова как к диалогу, так и конфронтации с США.

Одновременно он подверг критике госсекретаря США Майка Помпео, заявив, что то "бросает темную тень" на американо-северокорейский переговорный процесс, и больше заинтересован в удовлетворении личный политических амбиций нежели выстраивания американской внешней политики.

Накануне Пхеньян заявил, что не заинтересован в диалоге, пока США и Южная Корея продолжают военные угрозы против нее.

"Мы остаемся неизменными в своей позиции по урегулированию всех вопросов мирным путем на основе диалога и переговоров. Однако диалог, сопровождающийся военными угрозами, нас не интересует", - заявил в четверг МИД КНДР.

Он отметил: "Эскалация враждебных военных действий со стороны Соединенных Штатов и южнокорейских властей снижает динамику диалога по построению прочного и долговечного мира на Корейском полуострове, и это вынуждает нас обратить более пристальное внимание на укрепление физического сдерживания", - говорилось в заявлении.

В тот же день спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил в Сеуле, что Вашингтон готов возобновить переговоры по денуклеаризации с Пхеньяном, как только услышит о готовности северокорейских коллег.

Переговоры о денуклеаризации между США и КНДР зашли в тупик после срыва февральского саммита в Ханое.