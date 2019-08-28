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Помпео предрек КНДР "светлое будущее" в случае соглашения с США по денуклеаризации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын ради счастливого будущего своего народа должен пойти на продолжение переговорного процесса с США и осуществить денуклеаризацию страны, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу NBC.

По его мнению, достижение соглашения будет отвечать интересам безопасности американского народа, а также обеспечит "светлое будущее народу Северной Кореи".

"Надеюсь, что председатель Ким (Чен Ын - ИФ) настроит свою команду на работу с моей командой", - сказал американский дипломат.

В ответ на вопрос о том, когда президент США Дональд Трамп займет в отношении КНДР более жесткую позицию после многочисленных ракетных испытаний, Помпео заявил, что именно благодаря Трампу весь мир присоединился к санкциям против Пхеньяна.

"Северная Корея развивала свою ядерную программу годами, которые предшествовали нашему приходу к власти. Что сделал президент Трамп? Он смог сформировать уникальную глобальную коалицию. У нас есть резолюции СБ ООН, которые оказывают реальное давление на Северную Корею, глобальные - не американские, а именно глобальные - санкции, посредством которых мир просит Северную Корею отказаться от ядерного оружия и осуществить денуклеаризацию", - пояснил американский госсекретарь.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ен Хо обвинил Помпео в том, что он создает препятствия на пути переговоров США и КНДР и заинтересован в удовлетворении личных политических амбиций больше, чем в выстраивании американской внешней политики. Также он предупредил Вашингтон, что если США продолжат проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна, то Северная Корея будет по-прежнему оставаться "самой большой угрозой" для Соединенных Штатов.

США КНДР Майк Помпео

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