Time узнал о готовности Трампа предложить КНДР сделку по санкциям

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп готов предложить КНДР снятие некоторых санкций ООН на три года в обмен на ликвидацию ядерного центра в Йонбёне, сообщает журнал Time.

Как рассказали изданию чиновники из Белого дома, 1 октября на собрании Совета национальной безопасности были представлены предложения по возобновлению переговоров между КНДР и США, одно из которых было направлено на отмену на три года санкций ООН по запрету экспорта в КНДР текстиля и угля в обмен на ликвидацию центра в Йонбёне. При отказе ООН снимать санкций советники предлагают отказаться от надзора по соблюдению этих санкций. По данным Time, глава Белого дома согласен.

Издание отмечает, что Трамп настаивает на продолжении переговоров несмотря на запуск в КНДР баллистических ракет подводных лодок.

Отношения между США и КНДР

Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи 30 июня на межкорейской границе договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации, которые были приостановлены после неудачного второго саммита между двумя лидерами во Вьетнаме в феврале.

Однако до сих пор переговоры не возобновились.

В сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп уволил с поста советника по нацбезопасности, считающегося одним из ключевых в американской администрации, Джона Болтона.

Трамп мотивировал это разногласиями по международным вопросам, в частности, по Северной Корее. По словам американского лидера, для переговоров с КНДР, возможно, следует применить "новый метод".

Позднее агентство Associated Press сообщало, что в Северной Корее остались довольны заявлениями президента США Дональда Трампа о возможности применения нового подхода для переговоров с Пхеньяном. Так, представитель северокорейского МИД Ким Мён Гиль в своем заявлении приветствовал такое стремление Трампа, равно как и увольнение Болтона.

В свою очередь Болтон в понедельник заявлял, что на самом деле Ким Чен Ын не намерен отказываться от обладания ядерным оружием.