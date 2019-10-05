Госдеп передал Конгрессу ответ на запрос о документах по "украинскому делу"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Госдепа передали в Палату представителей Конгресса США первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов Соединенных Штатов и Украины - Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщил американский госсекретарь Майк Помпео, слова которого приводят американские СМИ.

"Госдепартамент вчера вечером отправил письмо в конгресс. Это наш первоначальный ответ на запрос о предоставлении документов", - сказал он, добавив, что ведомство будет выполнять требования закона.

О содержании отправленного Госдепартаментом письма пока не сообщается.

Ранее Помпео заявлял о готовности сотрудничать с конгрессом в рамках этого дела. Однако в то же время он раскритиковал поступившие от Палаты представителей запросы о проведении слушаний с сотрудниками Госдепартамента. Также Помпео назвал незаконным требование, чтобы эти сотрудники сами принесли конгрессменам интересующие их документы. Он пояснил, что эти документы - собственность Госдепа, а не его сотрудников.

"Украинское дело"

Демократы из палаты представителей ранее этой осенью начали процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. На такой шаг они пошли из-за сообщений СМИ о том, что Трамп в ходе летнего телефонного разговора с Зеленским заставлял его провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Чтобы оказать давление на собеседника, Трамп, по данным американских СМИ, задерживал выделение военной помощи Киеву.

Демократы полагают, что Трамп злоупотребил полномочиями, принуждая Киев раздобыть компромат на своего вероятного соперника на предстоящих выборах президента в 2020 году.

В итоге Белый дом опубликовал стенограмму разговора. Выяснилось, что Трамп действительно поднимал тему Байдена, однако, судя по документу, давления на Зеленского не оказывал. Сам украинский президент также подтвердил, что давления со стороны Трампа не было.

Стенограмма не развеяла подозрения демократов, и они продолжают расследование в рамках процедуры импичмента.