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СМИ узнали о новом информаторе по "украинскому делу" в США

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Еще один информатор подал жалобу в рамках скандала вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, его принял генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон, сообщает в воскресенье телеканал ABC News.

По словам юриста Марка Зайда, который представляет интересы этого человека, у него есть более конкретные данные относительно разговора президентов США и Украины.

Согласно сообщению, новый информатор является сотрудником одной из разведслужб США. Зайд отметил, что с конгрессменами напрямую этот человек пока не контактировал. Зайд также представляет интересы первого информатора по этому делу.

ABC News отмечает, что, по словам первого информатора, данными о телефонном разговоре Трампа и Зеленского располагают несколько чиновников администрации США.

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Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским. Из документа следует, что американский президент в беседе действительно касался дел бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора.

Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.

Сообщение о разговоре Трампа и Зеленского о сыне бывшего экс-президента США Байдена передал своему руководству сотрудник американской разведки. Демократы в США сочли, что президент в этом случае пользовался своей должностью не в интересах страны, а ради достижения личных политических целей. В итоге в Палате представителей запустили процедуру импичмента против Трампа.

США Украина Дональд Трамп Владимир Зеленский

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