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Мадуро назвал отличным военно-техническое сотрудничество с РФ

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об успешном обсуждении всех вопросов двустороннего сотрудничества в РФ во время визита в Каракас российского вице-премьера Юрия Борисова.

"Мы изучили все вопросы, касающиеся сотрудничества и совместной работы. Речь идет о военной сфере, об экономике и ряде сфер, которые вызывают общий интерес. Мы начнем новые проекты с участием российских компаний", - написал он в воскресенье в своем твиттере.

Кроме того, выступая перед журналистами, Мадуро заявил, что военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Россией проходит "отлично". Он сообщил о продлении тех соглашений в сфере ВТС, которые в этом нуждались.

Также президент Венесуэлы объявил о скором старте проектов в сфере сельского хозяйства с участием компаний из России и с применением российских технологий.

Ранее сообщалось, что Россия и Венесуэла подготовят план сотрудничества до 2030 года. Решение о подготовке такого плана было принято на встрече Мадуро и Борисова.

Николас Мадуро Юрий Борисов Венесуэла Россия

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