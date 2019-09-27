Мадуро сообщил об обещании Путина поддерживать Венесуэлу в области оборонпрома

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Венесуэла договорились о продолжении сотрудничества в сфере оборонной промышленности, сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро по итогам визита в Москву.

"Мы получили полную поддержку со стороны России и президента Владимира Путина во всех областях сотрудничества в сфере оборонной промышленности", - заявил он по прибытии в Каракас из Москвы.

По словам Мадуро, которые транслировались в твиттере, этот вопрос обсуждался на переговорах с Путиным, и он "подтвердил полную поддержку со стороны России, что позволит Венесуэле укреплять ее боеготовность и системы вооружений для защиты своего суверенитета и национального мира".

Президент Венесуэлы сообщил также, что стороны в ходе переговоров согласовали план сотрудничества в области экономики и промышленности, вопросы российских инвестиций.