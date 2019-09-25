Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече в среду в Москве с российским лидером Владимиром Путиным подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

Durante la reunión con el Presidente Vladimir Putin en el Kremlin, le entregué la réplica del sable que usó el Libertador Simón Bolívar en la Batalla de Carabobo, en agradecimiento a su respaldo a Venezuela, y por su respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. pic.twitter.com/2S9VOZOx1c — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 сентября 2019 г.

"Во время встречи с президентом Путиным в Кремле я подарил ему копию сабли, которую использовал Освободитель Симон Боливар в битве при Карабобо. Это знак признательности за его поддержку Венесуэлы и за его уважение к суверенитету и самоопределению народов", - написал Мадуро в твиттере.

Битва при Карабобо произошла 24 июня 1821 года. Она стала решающей в войне за независимость Венесуэлы от Испании. Она завершилась победой освободительной армии добровольцев под предводительством Боливара.

Мадуро находится с визитом в России, в рамках которого он провел переговоры с Путиным.

Путин на встрече с Мадуро заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами. Он добавил, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас "доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности". "Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях. В прошедшем мае состоялась встреча межправительственной комиссии высокого уровня, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений - продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие области", - сказал президент Венесуэлы.

Мадуро добавил, что нынешняя встреча позволит провести итоги работы, проделанной в текущем году, а также "посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей и выстроить планы на будущее".

"Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", - отметил Мадуро.

"Визит в Россию укрепляет альянс, двустороннее сотрудничество и способствует целостному развитию наших народов. Отношения уважения и дружбы, которые мы выстраивали на протяжении 20 лет, это лучший момент для его консолидации. Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!" - написал в среду Мадуро в твиттере.