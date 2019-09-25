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Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече в среду в Москве с российским лидером Владимиром Путиным подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

"Во время встречи с президентом Путиным в Кремле я подарил ему копию сабли, которую использовал Освободитель Симон Боливар в битве при Карабобо. Это знак признательности за его поддержку Венесуэлы и за его уважение к суверенитету и самоопределению народов", - написал Мадуро в твиттере.

Битва при Карабобо произошла 24 июня 1821 года. Она стала решающей в войне за независимость Венесуэлы от Испании. Она завершилась победой освободительной армии добровольцев под предводительством Боливара.

Мадуро находится с визитом в России, в рамках которого он провел переговоры с Путиным.

Путин на встрече с Мадуро заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог Николаса Мадуро с оппозиционными силами. Он добавил, что Москва всегда поддерживает легитимные органы власти.

В свою очередь президент Венесуэлы отметил, что Москва и Каракас "доказали, что могут совместно преодолевать любые трудности". "Мы поддерживаем сотрудничество в различных областях. В прошедшем мае состоялась встреча межправительственной комиссии высокого уровня, и многие вопросы, которые обсуждались на этой комиссии, были успешно решены. Речь идет о целом ряде направлений - продовольствие, здравоохранение, энергетика и другие области", - сказал президент Венесуэлы.

Мадуро добавил, что нынешняя встреча позволит провести итоги работы, проделанной в текущем году, а также "посмотреть, какие остались проблемы, с какими реалиями сталкиваются две стороны, как идет прогресс в ряде областей и выстроить планы на будущее".

"Мы всегда чувствуем себя комфортно в Москве и всегда рады быть здесь", - отметил Мадуро.

"Визит в Россию укрепляет альянс, двустороннее сотрудничество и способствует целостному развитию наших народов. Отношения уважения и дружбы, которые мы выстраивали на протяжении 20 лет, это лучший момент для его консолидации. Да здравствует Венесуэла! Да здравствует Россия!" - написал в среду Мадуро в твиттере.

Венесуэла Николас Мадуро Владимир Путин

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