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Россия и Венесуэла подготовят план сотрудничества до 2030 года

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российская Федерация и Венесуэла разработают план долгосрочного сотрудничества, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

По словам Борисова, его визит в Каракас носил "чисто технический характер". В ходе переговоров стороны обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики, добавил российский вице-премьер, отметив, что они обсуждают проекты в самых различных отраслях.

Зампред правительства РФ также заявил, что во время визита в Каракас увидел, что ситуация в стране стабильная.

Ранее Мадуро на этой встрече обратился к Борисову с предложением разработать план сотрудничества России и Венесуэлы сроком на десять лет.

Встреча Мадуро и Борисова прошла во дворце президента Венесуэлы Мирафлорес и продлилась менее часа. Венесуэльский лидер подчеркнул важность этого визита в свете его недавнего визита в Москву, где он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В ходе той встречи российский лидер заверил Мадуро в поддержке легитимных властей Венесуэлы. Также Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.

Николас Мадуро Юрий Борисов Венесуэла Россия

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