Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу специалистов из РФ в военно-технической сфере

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что несколько дней назад в страну прибыла группа российских специалистов для ремонта военной техники, его выступление транслировалось в твиттере.

В своей речи Мадуро уточнил, что в Венесуэле "приземлились два самолета с персоналом для военно-технической поддержки".

По его словам, эта группа российских специалистов сменила в Венесуэле коллег, ранее вернувшихся на родину. Они, как утверждает Мадуро, "займутся ремонтом", но более подробно о предстоящей им работе он не рассказал.

Кроме того, Мадуро заверил, что в ходе своего недавнего визита в Россию получил от президента РФ Владимира Путина "всеобъемлющую поддержку в политической, дипломатической и военной сферах". Кроме того, венесуэльский президент заявил о наличии "соглашения по восстановлению экономики Венесуэлы".

25 сентября информированные источники сообщили "Интерфаксу" о прибытии в Венесуэлу группы военных специалистов из РФ. По словам одного из них, специалисты были доставлены в Венесуэлу для текущего обслуживания и ремонта военной техники и вооружения, поставленных ранее в рамках контрактов в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами.