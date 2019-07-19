Премьер Косова подал в отставку из-за повестки в трибунал в Гааге

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в пятницу объявил об отставке после того, как получил повестку в качестве подозреваемого в специальный трибунал по Косово в Гааге, передает телерадиокомпания "Радио и телевидение Сербии".

"Мне предложили явиться туда в качестве премьера или обычного гражданина Косово. Я выбрал последнее", - заявил он журналистам.

Харадинай отметил, что теперь президент Косово должен начать консультации с целью определить дату новых всеобщих выборов. Он добавил, что сам также собирается принять в них участие.

"Против меня не выдвинули обвинений, но я буду допрошен", - сказал он.

Специальный трибунал по Косово был учрежден в 2015 году в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных во время войны за независимость Косово.