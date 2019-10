Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике

Nobel Prize in Physics 2019: James Peebles "for theoretical discoveries in physical cosmology"; Michel Mayor and Didier Queloz "for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star" @Princeton @UNIGEnews @Cambridge_Uni #NobelPrize #Physics https://t.co/Dbbjn0Tipw pic.twitter.com/wI7HNdXB37