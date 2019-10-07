Талибы освободили захваченных полтора года назад индийских инженеров

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Талибы (движение "Талибан" запрещено в России как террористическое) освободили трех инженеров из Индии, которые были захвачены в плен в Баглане в мае 2018 года. Их отпустили в обмен на освобождение из тюрьмы в Баграме 11 талибов, сообщает Tolonews.

Информацию об обмене агентству подтвердил бывший полевой командир "Талибана" Сайед Мохаммад Акбар Ага. Официальные представители движения и властей Афганистана эти данные не комментировали.

Полтора года назад талибы похитили семерых индийцев, которые работали на электростанции в Баглане. Одного из них отпустили в марте 2019 года. Судьба еще троих неизвестна. По данным Tolonews, среди освобожденных талибов есть бывшие губернаторы провинций Кунар и Нимроз.

В сентябре президент США Дональд Трамп прервал переговоры с "Талибаном" после теракта в Кабуле, ответственность за который взяли на себя талибы.