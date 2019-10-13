В Афганистане уничтожили оплот талибов в городе Шахри-Кохна

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Афганские правительственные силы в ходе операции с применением авиации ликвидировали ополот движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в городе Шахри-Кохна в северо-восточной афганской провинции Тахар, граничащей с Таджикистаном, сообщили в воскресенье в пресс-центре МВД страны.

Как отметили в пресс-центре, в Шахри-Кухна талибы планировали террористические атаки по всей провинции Тахар. В результате этой совместной операции десять террористов были убиты, восемь других получили ранения. Правительственные структуры создают на освобожденных территориях новые посты, чтобы обеспечить безопасность, сказали в МВД.

Совместная контртеррористическая операция силовых структур Афганистана в провинции Тахар с участием подразделений афганской армии, МВД и управления национальной безопасности Афганистана началась 1 октября.

Операция началась после того как талибы в конце сентября атаковали город Талукан, административный центр провинции Тахар и ряд его уездов, с целью срыва президентских выборов, которые состоялись в конце сентября.