Трамп заявил, что России и Китаю выгодно участие США в нескончаемых войнах

Президент США Дональд Трамп Фото: AP/ТАСС

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Россия и Китай хотели бы, чтобы Штаты увязли в войнах и тратили бы на них миллиарды долларов.

"Меня избрали (на пост президента США - ИФ), чтобы выбраться из этих нелепых нескончаемых войн, где задача нашей великой армии состояла в поддержании порядка ради тех людей, которые даже не любят США. Самые недовольные этим (избранием Трампа - ИФ) были Россия и Китай, поскольку им нравилось видеть нас увязшими (в войнах - ИФ), наблюдать за этим болотом, и что мы тратили на это миллиарды долларов", - написал политик в твиттере.

Он добавил, что при его президентстве армия США стала сильнее, чем когда бы то ни было. "Бесконечные и нелепые войны подходят к концу!" - подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что США все равно будут следить за ситуацией в тех частях света, откуда выводят войска и при необходимости всегда могут вернуться туда для наведения порядка.

Ранее в понедельник Трамп обосновал свое решение не вмешиваться в конфликт Турции и курдов в Сирии тем, что региональные силы, включая Россию, сами решат упомянутые проблемы.

В понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее сообщили, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что США приступили к выводу своих войск из северных районов Сирии.