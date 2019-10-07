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Что произошло за день: понедельник, 7 октября

Старт Нобелевской недели, обострение ситуации в Донбассе и сгоревший автобус в московском тоннеле

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В понедельник началась Нобелевская неделя. Первыми были названы лауреаты премии по медицине и физиологии, ими стали британец сэр Питер Рэтклиф и американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца. Ученые занимались исследованием того, как клетки реагируют на изменения уровня кислорода в окружающей среде. Плоды их труда помогут в разработке новых стратегий в борьбе с анемией, раком и другими болезнями.

- В ДНР заявили об ухудшении ситуации по всей линии соприкосновения в зоне вооруженного конфликта в Донбассе. Там утверждают, что за сутки резко возросло число обстрелов. Кроме того, в самопровозглашенной республике отметили изменение Киевом условий обмена пленными. Между тем министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском не началось, украинская сторона будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины.

- В Иране сообщили, что журналистку Юлию Юзик задержали из-за проблем с визой. Представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что дело россиянки не относится к компетенции иранской контрразведки. Юзик находится под стражей уже в течение шести дней.

- Священный Синод РПЦ официально включил в ее состав бывший "русский экзархат" Константинопольского патриархата в Западной Европе. Архиепископия при этом сохраняет финансовую автономию и может управлять своим имуществом в соответствии с законами тех стран, где она действует. Решение принято после того, как в конце 2018 года Синод в Стамбуле в одностороннем порядке упразднил "русский экзархат".

- СКР не стал проверять действия полиции при задержании Ильи Азара. Как сообщалось, журналиста задержали 2 сентября в подъезде его дома, при этом в незапертой квартире была оставлена его двухлетняя дочь. В комитете сочли, что в обращении Азара нет достаточной информации об обстоятельствах случившегося. Член СПЧ Николай Сванидзе назвал решение СКР профанацией следствия.

- Арестованы два экс-руководителя рудника "Мир". Бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна обвинили в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек при аварии в 2017 году и крупный ущерб.

В Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве загорелся рейсовый автобус. Причины происшествия устанавливаются. Источник сообщал, что возгорание произошло после столкновения автобуса с легковым автомобилем. Движение по тоннелю было восстановлено к вечеру, однако снова будет перекрыто с 23:00 до 05:30 вторника.

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