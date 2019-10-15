Шестой комитет ГА ООН не принял программу работы из-за невыдачи виз ряду делегатов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комитет по правовым вопросам (Шестой комитет) Генассамблеи ООН не смог прийти к консенсусному решению и принять оставшуюся программу работы в связи с визовой ситуацией у ряда делегаций, передает корреспондент "Интерфакса".

В ходе заседания председатель комитета предложил "одобрить программу работы целиком на оставшуюся часть сессии с внесенными ранее поправками". На это представитель делегации Ирана заявил, что его страна "пока не слышала ни об одной подвижке" в решении вопросов с невыдачей виз и введением ряда ограничений, которые он поднимал ранее в комитете.

"Мы не видим готовности и желания прислушаться к нашим призывам. Мы не готовы утвердить программу работы целиком", - заявил представитель Ирана. Его поддержали Сирия, Куба, Никарагуа и Россия.

Зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин в ходе своего выступления в комитете отметил, что проблема с невыдачей виз ряду делегаций, в том числе российской, не была разрешена. По его мнению, Шестой комитет "находится в ситуации, когда у делегаций нет консенсуса", однако для него "есть все возможности". Он предложил сегодня не принимать решение по этому вопросу и отложить дальнейшее обсуждение темы до времени, "которое бюро сочтет целесообразным".

Российский дипломат подчеркнул, что "многие делегации рассчитывают на то, что завтра (во вторник - ИФ) комитет по сношениям со страной пребывания (США - ИФ) сможет найти какие-то варианты решения вопроса".

"Может быть, в ходе завтрашнего заседания комитета мы услышим от делегации США какие-то встречные, конструктивные предложения", - заявил он.

В свою очередь представитель американской делегации отметил, что США "рассматривают обеспокоенности, высказанные иранской делегацией".

"Мы активно участвуем в консультациях высокого уровня с генсекретарем (ООН Антониу Гутерришем - ИФ), с канцелярий председателя Генассамблеи, с бюро Шестого комитета для того, чтобы урегулировать конкретные обеспокоенности и чтобы мы могли продолжить работу по программе", - заявил американский дипломат.

Председатель Шестого комитета, выслушав выступления делегаций, заявил о готовности приостановить заседание для того, чтобы провести дополнительные консультации по визовому вопросу. Комитет возобновит работу во вторник, в 10:00 по времени Нью-Йорка, чтобы принять решение о работе комитета.

Он отметил, что бюро комитета ведет "интенсивные, серьезные консультации на высоком уровне со всеми заинтересованными сторонами, включая секретариат ООН и председателя Генассамблеи", и пообещал, что "эти консультации продолжатся".

На прошлой неделе Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН начали свою работу по ограниченному кругу вопросов при условии, что вопрос с невыдачей США виз ряду делегаций не будет оставлен без внимания, в том числе со стороны генерального секретаря Антониу Гутерриша.

Как сообщал источник в российской делегации "Интерфаксу", "вся остальная программа работы и ее одобрение будет зависеть о того, будет ли прогресс по поставленным вопросам - по визам и ограничениям передвижения".

Ранее Кузьмин на заседании Шестого комитета заявил, что американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Представитель иранской делегации Али Анасимфар сообщал, что почти 60 человек из иранской делегации не получили американские визы для участия в мероприятиях сессии ГА.