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Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии

Трамп назвал плохой идеей военную операцию Турции в Сирии
Фото: Reuters

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию, которую ранее в среду начала Турция на севере Сирии.

"Этим утром Турция, которая является членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали ясно понять Турции, что эта операция - плохая идея", - говорится в распространенном Белым домом заявлении Трампа.

Американский лидер отметил, что американских военных в зоне проведения турецкой операции нет.

В среду, 9 октября, Турция начала военную операцию против курдов. Накануне Трамп пообещал, что Вашингтон не оставляет своих курдских союзников.

"В Турции есть большая курдская диаспора, и она (Анкара - ИФ) отлично понимает, что хотя у нас было только 50 солдат в этом районе Сирии и что их выведут, однако любое необоснованное и ненужное применение силы Турцией будет разрушительным для ее экономики и ее очень хрупкой валюты", - сказал президент США.

По словам Трампа, Вашингтон помогает курдам и оружием, и финансами.

Пока же Турция наносит удары по соседней стране в рамках операции "Родник мира". В ответ с территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет, кроме того, сирийские курды подожгли нефтяные скважины на севере страны.

США Дональд Трамп Турция курды Сирия

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