Курды подожгли нефтяные скважины на севере Сирии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Бойцы курдских военизированных формирований подожгли несколько нефтяных скважин, расположенных на севере Сирии в провинции Хасака, которая граничит с Турцией и Ираком, сообщает в среду агентство SANA.

По данным корреспондента агентства, за поджогом стоят Демократические силы Сирии, ведущую роль в которых играют курдские отряды народной самообороны.

Ранее в среду Турция начала военную операцию "Родник мира" в Сирии, целью которой заявлена борьба против курдских боевиков и террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.