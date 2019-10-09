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С территории Сирии в сторону Турции запустили шесть ракет

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Неизвестные запустили шесть ракет с территории Сирии в сторону приграничного турецкого города, сообщает агентство "Анадолу".

Ракеты упали в центре города Нусайбан, расположенного близ границы с Сирией. Все они были запущены со стороны приграничного сирийского города Эль-Камышлы.

В среду, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции "Родник мира", цель которой - борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ).

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