Что случилось этой ночью: пятница, 11 октября

Обнаруженное в гаражах тело девятилетней девочки, 14-часовой пресс-марафон Зеленского, отказ Дамаска общаться с "предателями"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тело пропавшей девятилетней девочки обнаружено в Саратове. Труп нашли в гаражах в Кировском районе. Поиски велись больше суток. По информации источника, на месте обнаружения тела ребенка собрались несколько сотен человек, они пытались остановить автомобиль полиции, в котором по их предположению с места преступления увозили задержанного.

- 14-часовой пресс-марафон Зеленского завершился. Пресс-марафон начался в 10:00 в четверг и закончился лишь в пятницу в 00:10. В течение марафона журналисты задавали вопросы в основном о давлении президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на президента Украины, подписании "формулы Штайнмайера", прекращении конфликта на Донбассе, кадровых назначениях. Также Зеленский ответил на вопрос, когда состоится встреча лидеров "Нормандского формата", о возможной встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

- Дамаск отказался вести переговоры с "предавшими" Сирию курдами. По словам Микдада, курдские группировки, в прошлые годы активно сотрудничавшие, в частности, с США, "предали страну и совершили преступление против нее".

- В СБ ООН не смогли согласовать совместное заявление по операции Турции в Сирии. По данным СМИ, против проекта заявления выступили США и Россия. Причиной, согласно их информации, стало наличие в части документа, где речь идет о действиях Турции, слова "осуждение".

- Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме в Пакистане. Инцидент произошел 8 октября. В МИД уточнили, что россиянки являются сторонницами запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", они находились в тюрьме за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы

- Самолет "Аэрофлота" сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира, забывшего сдать пистолет. Он сообщил об этом бортпроводнице уже на борту, после чего был доставлен в дежурную часть. Пистолет изъяли на хранение, рейс вылетел в пункт назначения - болгарский Бургас.

- Россия разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020 со счетом 4:0. На 57-й и 70-й минутах голы забил форвард Артем Дзюба. Еще по мячу в ворота гостей провели полузащитники Магомед Оздоев (60-я минута) и Александр Головин (84-я минута).