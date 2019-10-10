Поиск

Самолет "Аэрофлота" сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира, забывшего сдать пистолет

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Летевший из Москвы в Бургас (Болгария) самолет в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажира, который во время полета вспомнил, что забыл сдать травматический пистолет. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

"Перед полетом пассажир забыл сдать травматический пистолет, и уже на борту он сообщил об этом бортпроводнице. Она доложила капитану, который принял решение сесть в Ростове до выяснения обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пассажир был доставлен в дежурную часть, а пистолет изъят на хранение, все документы на травматическое оружие у мужчины были в наличии. После этого самолет вылетел в пункт назначения.

В пресс-службе ростовского аэропорта Платов агентству подтвердили факт внеплановой посадки самолете в четверг вечером, отметив, что речь идёт о рейсе "Аэрофлота", который летел из московского Шереметьево в болгарский Бургас, однако причины посадки не прокомментировали.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании "Аэрофлот", правоохранительные органы проводят проверку по факту того, что пассажир с оружием находился на борту самолета.

"Самолет, выполнявший рейс SU2156 из Шереметьево в Бургас, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка", - сказал представитель авиакомпании.

"Отмечаем, что предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета", - добавил он.

После этого инцидента московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере транспортной безопасности в аэропорту "Шереметьево.

Аэрофлот Ростов-на-Дону

Новости

Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева

Что произошло за день: четверг, 10 октября

В Самаре вынесли обвинительный приговор трем полковникам ФСБ

МВД озвучило свои предложения по штрафам для родителей курящих подростков

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Число заблокированных в РФ телефонных номеров мошенников за год выросло в 39 раз

Аэропорт Екатеринбурга возобновил работу после аварийной посадки Ан-12

ЦБ выделил пять типов жертв финансовых мошенников

ЦБ выделил пять типов жертв финансовых мошенников

Президент РФ заявил, что благодаря спорту россияне стали дольше жить

Один человек пострадал из-за стрельбы около монастыря в Оренбуржье

В Крыму задержан член украинской группировки, готовивший подрыв здания

В Крыму задержан член украинской группировки, готовивший подрыв здания
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');