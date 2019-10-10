Самолет "Аэрофлота" сел в Ростове-на-Дону из-за пассажира, забывшего сдать пистолет

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Летевший из Москвы в Бургас (Болгария) самолет в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за пассажира, который во время полета вспомнил, что забыл сдать травматический пистолет. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

"Перед полетом пассажир забыл сдать травматический пистолет, и уже на борту он сообщил об этом бортпроводнице. Она доложила капитану, который принял решение сесть в Ростове до выяснения обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

По его данным, пассажир был доставлен в дежурную часть, а пистолет изъят на хранение, все документы на травматическое оружие у мужчины были в наличии. После этого самолет вылетел в пункт назначения.

В пресс-службе ростовского аэропорта Платов агентству подтвердили факт внеплановой посадки самолете в четверг вечером, отметив, что речь идёт о рейсе "Аэрофлота", который летел из московского Шереметьево в болгарский Бургас, однако причины посадки не прокомментировали.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании "Аэрофлот", правоохранительные органы проводят проверку по факту того, что пассажир с оружием находился на борту самолета.

"Самолет, выполнявший рейс SU2156 из Шереметьево в Бургас, совершил внеплановую посадку в аэропорту Ростова-на-Дону в целях обеспечения безопасности полета. Одним из пассажиров были нарушены правила перевозки специальных средств на воздушном судне. Правоохранительными органами Ростова-на-Дону проводится проверка", - сказал представитель авиакомпании.

"Отмечаем, что предполетный досмотр пассажиров, багажа и ручной клади, которую пассажир проносит на борт, осуществляют сотрудники аэропорта вылета", - добавил он.

После этого инцидента московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства в сфере транспортной безопасности в аэропорту "Шереметьево.