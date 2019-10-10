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Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме в Пакистане

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Власти Пакистана возбудили уголовное дело в отношении трех россиянок-исламисток за убийство надзирательницы в центральной тюрьме "Гаддани" в провинции Белуджистан в Пакистане, сообщили в четверг в МИД России.

В ведомстве отмечают, что инцидент произошел 8 октября.

Издание Arab News со ссылкой на одного из охранников сообщает, что россиянки расправились с надзирательницей на почве религиозных разногласий. Их перевели в "Гаддани" из города Кветта, чтобы облегчить доступ российских консульских работников к задержанным. По данным издания, сотрудницу тюрьмы задушили, когда та спала.

Против трех россиянок возбуждено уголовное дело по обвинению в преднамеренном убийстве. Генеральное консульство РФ в Карачи проясняет обстоятельства произошедшего.

В МИД уточнили, что россиянки являются сторонницами запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Пакистанские правоохранительные органы задержали их в октябре 2018 года в городе Кветта за незаконное пересечение ирано-пакистанской границы. Вместе с находящимися с ними восемью несовершеннолетними детьми женщины ожидали депортации в Россию.

В ведомстве добавили, что женщины пытались проникнуть с территории Пакистана в Афганистан, чтобы присоединиться к так называемому отделению ИГ "Вилаят Хорасан" (также запрещена в России - ИФ).

"Российские дипломаты поддерживают по данному вопросу постоянную связь с правоохранительными органами Исламской Республики Пакистан", - отметили в МИД РФ.

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