Поиск

Президент Эквадора договорился с лидерами протеста о переговорах

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент Эквадора Ленин Морено и лидеры протестного движения наметили на воскресенье первую встречу между сторонами с целью урегулировать ситуацию в стране, сообщают западные СМИ со ссылкой на совместное заявление ООН и Католической церкви.

ООН и католическая церковь "информируют эквадорское общество, что после контактов с правительством и организациями из движения, представляющего коренные народы (Эквадора - ИФ), первая встреча для примирения была созвана 13 октября" в Кито - столице страны, говорится в сообщении.

Протесты начались в Эквадоре на минувшей неделе после того, как президент Ленин Морено, в рамках соглашения о получении от Международного валютного фонда займа в размере $4,2 млрд, объявил о сокращении государственных субсидий, что привело к более чем двукратному повышению цен на топливо.

В миреПрезидент Эквадора приказал армии занять улицы КитоПрезидент Эквадора приказал армии занять улицы КитоЧитать подробнее

В результате тысячи недовольных людей, недовольных этим решением, отправились в столицу, чтобы добиться восстановлении субсидий в полном объеме. СМИ напоминают, что речь идет о представителях коренных народов Эквадора, которые составляют примерно четверть от 17,3 млн населения страны.

По данным правительства, в ходе протестов в Эквадоре погибли шесть человек, а еще 2,1 тыс. человек были ранены или задержаны.

Ранее президент объявил о том, что правительство столкнулось с угрозами безопасности, и поэтому он перенес его из Кито в портовый город Гуаякиль.

Также накануне в Кито и его окрестностях был объявлен комендантский час, в городе были размещены 75 тыс. военных и полицейских.

Ленин Морено обвиняет в беспорядках президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа, криминалитет и наркоторговцев.

Эквадор Ленин Морено

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 октября

Посол США при Евросоюзе даст показания против Трампа в Конгрессе

Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито

Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито

Дипакадемия РФ проанализировала причины популярности Греты Тунберг

Российские военные заявили о 100 тыс. беженцев после начала операции Турции в Сирии

Российские военные заявили о 100 тыс. беженцев после начала операции Турции в Сирии

Франция приостанавливает продажу оружия Турции

Несущие колонны Саудовской Аравии

Несущие колонны Саудовской Аравии

Помпео посчитал Салливана достойной кандидатурой на пост посла США в России

Стало известно о первой жертве дошедшего до Японии тайфуна "Хагибис"

Стало известно о первой жертве дошедшего до Японии тайфуна "Хагибис"

Четыре человека убиты при перестрелке в Бруклине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');