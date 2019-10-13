Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 октября

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Президент Эквадора приказал армии занять улицы Кито. Ленину Морено пришлось перевезти правительство из-за угрозы насилия. Протестующие уже атакуют редакции СМИ и правительственные здания.

– Вода ушла из всех жилых домов в Хабаровском крае. Проблемы с паводками продолжаются под Хабаровском с лета. Пока в зоне паводка остаются 30 населенных пунктов.

– Российские военные заявили о 100 тыс. беженцев после начала операции Турции в Сирии. В районах военных действий активизировались незаконные вооруженные формирования. Турция проводит наземную операцию в северной части Сирии.

– Посол США при Евросоюзе даст показания против Трампа в Конгрессе. Ранее он отрицал, что между США и Украиной есть договоренность о расследовании дела Байдена. Демократы в Конгрессе хотят воспользоваться этими показаниями, чтобы начать импичмент Трампа.