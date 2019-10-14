Президент Эквадора отозвал скандальный указ о субсидиях на автомобильное топливо

Президент Эквадора Ленин Морено Фото: Reuters

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Эквадора Ленин Морено отозвал указ об отмене госсубсидий на бензин и дизельное топливо, который привел к росту цен на топливо и из-за которого в стране две недели продолжались массовые беспорядки.

Руководство Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE) и президент страны договорились о немедленном прекращении конфронтации, заявил представитель ООН в Эквадоре Арно Пераль, выступающий посредником в этом конфликте.

Сам Морено написал в соцсети, что "ради мира и ради страны: правительство заменит указ 883 на новый, содержащий механизмы, позволяющие использовать ресурсы для тех, кто больше всего в них нуждается".

Массовые протесты в стране проходят с начала октября, после того как Морено подписал "указ 883" об отмене субсидий, составляющих $1,2 млрд в год. В результате цены на топливо выросли на 120%.

Тысячи недовольных этим решением людей отправились в столицу, чтобы добиться восстановлении субсидий в полном объеме. Речь идет о представителях коренных народов Эквадора, которые составляют примерно четверть от 17,3 млн населения страны.

Активисты блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито. По данным правительства, в ходе протестов в Эквадоре погибли шесть человек, а еще 2,1 тыс. человек были ранены или задержаны.

Президент 3 октября ввел в стране чрезвычайной положение сроком на 60 дней. Кроме того, он перенес свою штаб-квартиру из столицы Кито в портовый город Гуаякиль.

Субсидии на топливо были введены в Эквадоре в 1970-х годах. Их упразднение является частью пакета экономических мер, с помощью которых власти собираются бороться с кризисом в стране. Эквадор ранее получил от Международного валютного фонда кредит в размере $4,2 млрд и обязался в ответ сократить госрасходы.