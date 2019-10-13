Что произошло за день: воскресенье, 13 октября

Планы эвакуации американских военных с севера Сирии и рост числа жертв тайфуна "Хагибис" в Японии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пентагон объявил о планах эвакуировать тысячу военных с севера Сирии. В США опасаются, что американцы могут оказаться между турецкими военными, проводящими операцию "Родник мира", и сирийской армией, планирующей ответные действия. Вечером в воскресенье появилось сообщение о выдвижении сирийских правительственных войск на север. Между тем, по данным Sky News, турецкая операция привела к побегу 785 членов семей боевиков ИГ (запрещена в РФ) из лагеря Айн-Исса.

- МИД РФ сообщил о долгах Соединенных Штатов перед ООН на сумму более $1 млрд. Министерство отметило, что по взносам задолжали более 50 стран, поэтому организации придется принять меры жесткой экономии. МИД РФ усмотрел в действиях США попытку давления на международную организацию.

- В Саратове простились с убитой девятилетней девочкой. Отпевание прошло в храме первоверховных апостолов Петра и Павла. Полиция сообщала о нескольких тысячах участников церемонии.

- Президент Израиля Реувен Ривлин попросил президента РФ Владимира Путина помиловать Нааму Иссахар. Как сообщалось, гражданка Израиля была приговорена 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Ривлин подчеркнул, что суровый приговор сломает жизнь ранее не судимой девушке.

- МИД Украины выразил протест из-за встречи президента Турции с крымскими депутатами. Посол Турции на Украине был приглашен в министерство иностранных дел, турецкому руководству передана соответствующая нота. По данным СМИ, в составе российской делегации Турцию посетили депутаты Наталья Поклонская и Руслан Бальбек.

- Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена покинет пост в управляющей компании фонда прямых инвестиций, поддерживаемого властями КНР. Таким образом он хочет избежать возможных обвинений в конфликте интересов. Хантер Байден также объявил, что если его отец победит на выборах 2020 года, он не будет работать на компанию, которой владеют иностранцы, и не будет членом ее правления.

- Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии превысило 30 человек. По данным NHK News, на данный момент речь идет о 31 погибшем, Japan Today приводит данные о 35 погибших.