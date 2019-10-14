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Атамбаева доставят принудительно в суд после попытки бойкотировать процесс

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решил бойкотировать суд по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и написал соответствующее заявление. Суд принял решение о его принудительном приводе, сообщил адвокат Сергей Слесарев.

Поручение о принудительном приводе дано конвойной службе, следующее заседание по этому процессу состоится 15 октября, добавил он.

Ранее о том, что Атамбаев объявил бойкот суду и отказался посещать процесс в суде сообщил адвокат Замир Жоошев. По его словам, бывший президент считает суд незаконным. Защита Атамбаева полагает, что заявления экс-президента об отказе участвовать в суде, было достаточно, чтобы провести процесс без него, отметил Слесарев.

По делу о незаконном освобождении Батукаева проходят 19 человек. 14 из них признали вину и подписали сделки со следствием.

Батукаева в 2013 году освободили по состоянию здоровья из колонии в Нарынской области, где он отбывал длительный срок. После освобождения он уехал в Чечню. Затем парламентская комиссия начала проверку этого решения, когда возникли подозрения, что Батукаева освободили по поддельным медицинским документам и что к этому могли быть причастны высокопоставленные чиновники и сотрудники пенитенциарной службы. В 2019 году по делу об освобождении Батукаева задержали бывшего вице-премьеря Шамиля Атаханова, бывшего главу Минздрава Динару Сагинбаеву и некоторых других чиновников Минздрава.

Атамбаев проходил по этому делу свидетелем, но отказывался являться на допрос. 8 августа его задержали и арестовали после попытки штурма его дома в селе Кой-Таш и массовых столкновений со стрельбой.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии

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Киргизия Алмазбек Атамбаев Кой-Таш Азиз Батукаев

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