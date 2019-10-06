В Киеве 10 тысяч человек вышли на митинг против закона об особом статусе Донбасса

На митинге против утверждения "формулы Штайнмайера" в Киеве Фото: Reuters

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На площади Независимости в центре Киева в воскресенье проходит акция протеста против принятия закона об особом статусе Донбасса.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс", митинг под лозунгом "Остановим капитуляцию!" начался около полудня. Участники акции почтили память погибших в вооруженном конфликте в Донбассе минутой молчания. К 14:00 на площади собрались около 10 тыс. человек, общественный порядок обеспечивают 300 сотрудников полиции.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что поступила несколько заявок на проведение акции на площади Независимости, нарушений не зафиксировано.

Участники акции протеста выступают против реализации "формулы Штайнмайера", предоставления особого статуса для Донбасса и отвода украинских войск от линии разграничения в рамках урегулирования на востоке стране. Люди, собравшиеся на митинг в центре Киева, считают, что эти решения украинских властей являются "капитуляцией" и предательством национальных интересов.

Односторонний отвод войск вдоль линии разграничения на Донбассе - это непродуманный шаг новой власти Украины, который может привести к потере территорий, заявила пришедшая на акцию народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз в комментарии телеканалу "Прямой". По ее словам, "волонтеры Харьковщины сообщают, что жители Золотого (Луганская область - ИФ) отказываются оставаться в городе после того, как оттуда уйдут украинские военные".

Она также отметила, что отвод украинских войск планируется осуществить "прямо в чистое поле". "Это абсолютно непродуманная, ни стратегически, ни тактически линия поведения новой власти, и она должна понять, что подобным образом мы реально сдаем наши территории", - сказала Фриз. Она выразила мнение, что украинское общество не поддерживает действий власти и это может перейти в сопротивление.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса, который будет принят после завершения действия нынешнего закона в конце 2019 года, будет учитывать "красные линии" и общественное мнение в стране. Он заявил, что не будет "никакой капитуляции, никакой сдачи национальных интересов".

1 октября трехсторонняя контактная группа в Минске приняла так называемую формулу Штайнмайера. Она не является частью минских соглашений, но вытекает из них. Этот документ предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, определяет процедуру введения особого статуса Донбасса, чтобы провести там местные выборы под эгидой ОБСЕ. Во время переговоров стороны также согласовали разведение войск в двух районах на востоке Украины - Золотом и Петровском. Возобновление разведения сил и средств запланировано на 7 октября.