МВД Эквадора обвинило Russia Today в искаженном освещении беспорядков в стране

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо обвинила российский телеканал Russia Today (RT) в искаженном освещении недавних беспорядков в стране.

"Атаки в соцсетях, количество ложной информации, освещение событий, происходящих на улицах, с которым в прямом эфире выступал общественный канал из России... Обратите внимание, что протесты передавались в прямом эфире каналом российского правительства", - заявила министр внутренних дел Эквадора во вторник на пресс-конференции в штаб-квартире эквадорской полиции, запись которой выложена на странице министерства в Facebook.

При этом она отметила, что "многое еще предстоит прояснить и дать оценку". В видеоролике, размещенном в твиттере испанской редакции RT, отмечается, что речь идет именно об этом российском телеканале.

Министр отметила: "Невероятной была систематическая атака по информационным каналам. Были спланированные атаки, направленные, например, на легитимность полиции. Одним вечером были использованы фальшивые фотографии раненых, мертвых, но как вы видите, это не соответствовало реальности, но разжигало настроения манифестантов".

По ее словам, "цель протестов состояла в том, чтобы дестабилизировать и подвергнуть атаке не только правительство, но и демократию в стране, совершить атаку на легитимность государственных институтов, применяя насилие, которого ранее в Эквадоре не бывало".

Протесты в Эквадоре

Протесты начались в Эквадоре ранее в октябре после того, как президент Ленин Морено, в рамках соглашения о получении от Международного валютного фонда займа в размере $4,2 млрд, объявил о сокращении государственных субсидий на бензин и дизельное топливо, что привело к более чем двукратному повышению цен на топливо.

В результате тысячи людей, недовольных этим решением, отправились в столицу, чтобы добиться восстановлении субсидий в полном объеме. СМИ напоминают, что речь идет о представителях коренных народов Эквадора, которые составляют примерно четверть от 17,3 млн населения страны.

По данным правительства, в ходе протестов в Эквадоре погибли шесть человек, а еще 2,1 тыс. человек были ранены или задержаны.

Ранее президент объявил о том, что правительство столкнулось с угрозами безопасности, и поэтому он перенес его из Кито в портовый город Гуаякиль.

Кроме того, в Кито и его окрестностях был объявлен комендантский час, в городе были размещены 75 тыс. военных и полицейских.

Ленин Морено обвинил в беспорядках президента Венесуэлы Николаса Мадуро, бывшего президента Эквадора Рафаэля Корреа, криминалитет и наркоторговцев.

В понедельник, 14 октября, стало известно, что Морено отозвал указ об отмене госсубсидий на бензин и дизельное топливо.