Трамп не против защиты курдов Россией, Китаем или Наполеоном Бонапартом
Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ему безразлично, кто будет помогать Сирии защищать курдов, и пожелал удачи в этом деле.
"Любой, желающий помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь это будет Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, они все преуспеют в этом, а мы находимся в 7 тысячах миль оттуда (более 11 тысяч км - ИФ)!" - написал Трамп в твиттере.
Президент США напомнил, что после "100%-ой победы на халифатом ИГ" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) он вывел большую часть американских войск из Сирии.
"Пусть Сирия и (ее президент Башар - ИФ) Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за собственные земли. Я сказал моим генералам: зачем нам следует драться за Сирию и за Асада - защищать землю нашего врага?" - отметил Трамп.
В последующих твитах он добавил, что вместо участия в сирийском конфликте США следует сосредоточиться на ситуации в районе американо-мексиканской границы, напомнив, что строительство пограничной стены ведется и "цифры сокращаются".
Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии, целью которой является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и европейские страны выступили против этой операции.