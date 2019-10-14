Трамп не против защиты курдов Россией, Китаем или Наполеоном Бонапартом

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что ему безразлично, кто будет помогать Сирии защищать курдов, и пожелал удачи в этом деле.

"Любой, желающий помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь это будет Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Я надеюсь, они все преуспеют в этом, а мы находимся в 7 тысячах миль оттуда (более 11 тысяч км - ИФ)!" - написал Трамп в твиттере.

Президент США напомнил, что после "100%-ой победы на халифатом ИГ" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) он вывел большую часть американских войск из Сирии.

"Пусть Сирия и (ее президент Башар - ИФ) Асад защищают курдов и сражаются с Турцией за собственные земли. Я сказал моим генералам: зачем нам следует драться за Сирию и за Асада - защищать землю нашего врага?" - отметил Трамп.

В последующих твитах он добавил, что вместо участия в сирийском конфликте США следует сосредоточиться на ситуации в районе американо-мексиканской границы, напомнив, что строительство пограничной стены ведется и "цифры сокращаются".

Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии, целью которой является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и европейские страны выступили против этой операции.