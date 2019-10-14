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Трамп обещал скоро разрешить санкции против турецких физлиц

Также президент США пригрозил быстрым уничтожением экономики Турции при необходимости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вскоре подпишет указ, который разрешит введение санкций против бывших и действующих турецких официальных лиц в связи с действиями Анкары на севере Сирии, говорится в заявлении, опубликованном на его странице в твиттере.

"Я скоро подпишу указ, разрешающий санкции против действующих и бывших официальных лиц из правительства Турции, а также против любых лиц, дестабилизирующих обстановку на северо-востоке Сирии", - отметил он в заявлении.

Также президент США сообщил о намерении вернуть пошлины на сталь на уровень в 50%, на котором они находились до снижения в мае, и прекратить переговоры по поводу торговой сделки с Турцией на сумму в $100 млрд.

Кроме того, Трамп пригрозил в сжатые сроки уничтожить турецкую экономику, если Анкара не откажется от деструктивных действий на севере Сирии.

"США будут агрессивно использовать экономические санкции против тех, кто причастен или финансирует ужасающие действия (Турции - ИФ) в Сирии. Я полностью готов быстро разрушить экономику Турции, если ее лидеры продолжат идти по опасному и деструктивному пути", - подчеркнул он в заявлении.

Турция 9 октября начала операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии, целью которой, по словам турецких властей, является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. США и европейские страны выступили против этой операции.

Дональд Трамп Турция Сирия США

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