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В комитете ООН обсудят невыдачу виз США ряду делегаций на сессию Генассамблеи

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Комитет по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН по инициативе нескольких стран, в том числе России, экстренно соберется во вторник для того, чтобы обсудить ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегаций на мероприятия текущей сессии Генассамблеи, сообщил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при Всемирной организации Геннадий Кузьмин.

"Во вторник, в 15:00 (22:00 мск) состоится внеочередное закрытое заседание комитета по сношениям со страной пребывания (США - ИФ), которое было созвано, в том числе, и по нашей инициативе", - сказал он.

По его словам, комитет рассмотрит в первую очередь "все вопросы, связанные с невыдачей виз", а также другие проблемы, связанные с невыполнением США своих обязательств в соответствии с соглашением 1947 года о размещении штаб-квартиры ООН.

В ходе своего выступления на заседании Комитета по правовым вопросам в понедельник Кузьмин сообщил, что "многие делегации делают ставку и рассчитывают на то, что завтра (во вторник - ИФ) комитет по сношениям со страной пребывания сможет найти какие-то варианты решения (визового - ИФ) вопроса".

"Может быть, в ходе завтрашнего заседания комитета мы услышим от делегации США какие-то встречные, конструктивные предложения", - отметил он.

По его словам, американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее зампостпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил журналистам, что на заседании комитета ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

В конце сентября США отказали в визах для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке десяти сотрудникам МИД РФ, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву.

Кроме того, как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ряд российских дипломатов не смогли принять участие в форуме "Диалог Форт-Росс" в США в начале октября из-за невыдачи им американских виз.

Россия США ООН Геннадий Кузьмин

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