Трамп позвонил Эрдогану и призвал его прекратить огонь в Сирии

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото Фото: Reuters

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп разговаривал по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и призвал его к немедленному прекращению огня в Сирии, сообщает The Hill со ссылкой на вице-президента Майка Пенса.

По его словам, в телефонном разговоре с турецким президентом Трамп получил "твердое обязательство", что Анкара не будет нападать на сирийский город Кобани, где проживают значительное количество курдов.

Вице-президент уточнил, что вновь объявленные санкции против Турции будут оставаться в силе или "ухудшаться", пока Турция "не начнет немедленное прекращение огня, не прекратит насилие и не согласится вести переговоры о долгосрочном урегулировании вопросов вдоль границы" с Сирией.

Пенс отметил, что Соединенные Штаты Америки не давали Турции зеленый свет на вторжение в Сирию, о чем Трамп напомнил Эрдогану во время звонка.

Ранее Трамп подписал исполнительный указ, вводящий санкции в отношении министерства обороны и энергетики Турции. Кроме того, в санкционные списки были включены министр обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулейман Сойлу и министр энергетики Фатих Донмез.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.