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RT cообщил, что с 2 декабря не сможет вещать в Боливии

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Телеканал RT сообщил, что со 2 декабря будет прекращено его вещание на испанском языке в Боливии. Такое решение принял негосударственный оператор и лидер боливийского рынка платного телевидения Cotas.

"Решение исходит от руководства компании, где нам просто поручили прекратить вещание канала", — говорится в ответе на запрос RT о причинах.

Бывший вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера в эфире RT связал это решение с политикой новых властей страны. По его словам, в стране нет "ни свободы слова, ни свободы прессы, нельзя выражать свое мнение".

15 ноября Национальная кабельная сеть Эквадора отключила телеканал RT от вещания, не назвав причин. Экс-президент страны Рафаэль Корреа, который в 2018 году ведет на RT еженедельное политическое ток-шоу "Разговор с Корреа", заявил что у новой власти двойные стандарты в отношении свободы слова и что это решение похоже на цензуру.

В Боливии власть сменилась 10 ноября. Президент Эво Моралес, Гарсиа Линера и все высшее руководство страны объявили об отставке после 19 дней протестов. Протесты начались после победы Моралеса на президентских выборах, поскольку возникли подозрения в фальсификации результатов.

В соответствии с Конституцией, власть в стране перешла ко второму вице-председателю сената (верхней палаты парламента) Боливии Жанин Аньес. Она - член "Демократического общественного движения", выступающего в жесткой оппозиции к "Движению к социализму" Моралеса.

Сам Моралес покинул Боливию.

Боливия RT Эквадор Cotas

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