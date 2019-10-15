Путин и Эрдоган поспособствуют созыву Конституционного комитета Сирии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Главы России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии, а также выразили намерение способствовать созыву в октябре Конституционного комитета под эгидой ООН, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"Президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве. Оба лидера подтвердили свою приверженность в конечном итоге обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", – говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии. В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой оппозиционная группировка "Сирийская национальная армия". Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 км и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Перед тем, как объявить о начале операции, Эрдоган проинформировал в телефонном разговоре о ней президента РФ Владимира Путина. "Об этом речь шла", - заявил тогда "Интерфаксу" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Позже Путин высказал сомнения, что Турция сможет взять под контроль ситуацию, если пленные боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) разбегутся на другие территории. "На севере Сирии расположены зоны, где сосредоточены боевики ИГИЛ. Они до сих пор охранялись курдскими военными формированиями. Теперь турецкая армия туда входит, курды бросают эти лагеря. Они просто могут разбежаться", - сказал Путин на саммите СНГ 11 октября в Ашхабаде.

Власти многих стран критикуют операцию Турции. 10 октября члены СБ ООН собирались за закрытыми дверями в связи с действиями Турции, однако из-за разногласий не смогли согласовать совместное заявление.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию на северо-востоке Сирии зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию Турции. 14 октября США ввели санкции против министерств обороны и энергетики Турции, а также против министра обороны Турции Хулуси Анкара, главы МВД Сулеймана Сойлу и министра энергетики Фатиха Донмеза.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском и в итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

14 октября Эрдоган заявил, что поддерживаемые Турцией силы в Сирии займут сирийские города Манбидж и Кобани, однако в тот же день вечером сирийское государственное информагентство SANA сообщило, что армия Сирии вступила в город Манбидж на севере провинции Алеппо.

Спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев 15 октября сообщил журналистам в Абу-Даби, что Россия выступала посредником в налаживании диалога между сирийским правительством и курдами, переговоры проходили, в том числе, на российской базе в Хмеймиме. "Мы всегда не только призывали к этому, но и оказывали, естественно, определенные посреднические усилия на этом направлении", - сказал Лаврентьев.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что Манбидж взят сирийской армией под полный контроль.