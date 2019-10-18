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Российских туристов не испугали протесты в Барселоне

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские туристы не отказываются от путевок в Барселону, несмотря на проходящие с 14 октября массовые протесты в городе, сообщила "Интерфаксу в пятницу" исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В организованном сегменте аннуляций нет. Сезон в Барселоне почти закончился, идет только вывоз туристов. К тому же, организованные туристы в основном едут на курорты Каталонии, а там все спокойно", - сказала она.

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По словам Ломидзе, был только один случай, когда путешественник попросил вернуться домой пораньше из-за беспорядков в Барселоне.

Всего в городе, по грубой оценке, может находиться около тысячи российских туристов - включая как самостоятельных, так и тех, кто поехал туда в составе тургрупп.

Массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после приговора к длительным тюремным срокам бывших представителей каталонского руководства, собиравшихся провести референдум об автономии от Испании в октябре 2017 года.

Вторая волна протестов ожидается в Барселоне в пятницу, 18 октября. В город для участия в протестной акции идут пять колонн - из Жироны (около 10 тыс. человек), Вика, Берги, Тарреги и Таррагоны.

Протесты в Барселоне

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Испания Барселона Россия

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