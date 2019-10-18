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Киев обвинил ополченцев Донбасса в невыполнении условий для разведения сил

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что в настоящее время вооруженные формирования на неподконтрольных Киеву территориях нарушают условие разведения сил и средств в Донбассе - продолжают обстрелы, в частности, в районе населенного пункта Золотое.

"Условием начала разведения сил и средств на линии разграничения должно быть подтверждение Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ отсутствия нарушений режима (прекращения огня - ИФ) - не менее семи суток. В настоящее время это условие не выполняется той стороной - стороной бандформирований (самопровозглашенными республиками Донбасса - ИФ), которые продолжают обстрелы регулярно. Так, вчера (17 октября - ИФ) был обстрел в районе разведения Золотое", - сказал глава Минобороны, отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко в ходе выступления в Верховной раде в пятницу.

При этом Загороднюк подчеркнул, что сейчас речь идет только о двух участках - в Золотом и Петровском. "Другие участки - это вопрос, который будет решаться в будущем. Сейчас мы этот вопрос не комментируем", - сказал министр.

По информации из Киева, 17 октября неприятель дважды открывал огонь по окрестностям города Золотой в Луганской области, который является участком разведения сил и средств.

В пятницу украинские военные сообщили, что ополченцы в Донбассе в минувшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня, в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о двух обстрелах с украинской стороны.

15 октября спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик посетовал, что число нарушений перемирия в Донбассе резко возросло. Сайдик также сообщал, что на заседании ТКГ 15 октября в Минске Киеву и самопровозглашенным республикам не удалось согласовать новый график разведения сил в Донбассе. Представитель ОБСЕ выразил надежду, что сторонам конфликта удастся сделать это в будущем.

Ранее в октябре несколько попыток разведения сил в Донбассе оказались безуспешными из-за отказа Киева отводить своих военных. Украинская сторона объяснила это решение несоблюдением ополченцами семидневного режима тишины на пилотных участках разведения сил - в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

Андрей Загороднюк Украина Донбасс

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