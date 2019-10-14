В Киеве назвали условие для разведения сил в Донбассе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ) Алексей Резников информирует, что разведение сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе будет возможно только после того, как Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ подтвердит соблюдение в течение семи суток режима тишины на данных участках линии соприкосновения в регионе.

В размешенном на сайте Украинского кризисного центра комментарии Резников отметил, что "в последние дни российскими официальными лицами на всех уровнях активно тиражируется искаженная информация о якобы срыве украинской стороной процесса завершения разведения сил и средств" в Донбассе.

Представитель Украины в подгрупппе ТКГ подчеркнул, что "во-первых, договоренности по разведению сил и средств на трех пилотных участках (в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское - ИФ) были достигнуты украинской и российской сторонами еще 21 сентября 2016", когда в Минске было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств". Это решение стало частью Минских договоренностей, отмечает Резников.

Во-вторых, согласованный в Минске 1 октября рабочий план-график выполнения мероприятий на участках разведения сил и средств в Золотом и Петровском никоим образом не отменяет упомянутого решения от 2016 года, в частности, его пункта 2, в котором есть требование о семидневном режиме тишины перед началом разведения сил и о том, что его соблюдение должно быть подтверждено ОБСЕ, указывает представитель Киева. Однако в этой организации, начиная с 1 октября, продолжают фиксировать случаи нарушения режима прекращения огня, добавил Резников.

Тем временем в ежедневном отчете СММ ОБСЕ говорится следующее: "11 октября наблюдатели видели, что на блокпосте вооруженных формирований на южном крае участка разведения в районе Золотого члены вооруженных формирований (самопровозглашенной ЛНР - ИФ) запустили белую сигнальную ракету, обозначавшую готовность возобновить разведение. Однако, поскольку ответных действий (от украинской стороны - ИФ) не последовало, мероприятия по отводу сил и средств не начались".

При этом миссия также зафиксировала десятки единиц вооружения, размещенных в нарушение линий отвода сил и средств в районах, подконтрольных Киеву, а также на территориях, контролируемых самопровозглашенными республиками.

СММ также констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и отсутствие таких нарушений в Луганской области.

Как сообщалось, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече ТКГ договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом. Ранее была достигнута договоренность о разведении войск у населенного пункта Станица Луганская Луганской области. Разведение должно произойти на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

На отвод вооружений в пилотных зонах в Золотом и Петровском давалось три дня, пятница, 11 октября, было последним сроком. Разведение сил сторон является одним из условий проведения саммита глав государств "нормандской четверки". В ДНР и ЛНР ответственность за срыв разведения возложили на украинскую сторону. Новую дату разведения планируется обсудить на встрече Контактной группы, запланированной на 15 октября в Минске.