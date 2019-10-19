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Британский парламент намерен провести голосование по соглашению о Brexit

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Британский парламент, как ожидается, проведет в субботу голосование по обновленному соглашению о Brexit, заключенному между Великобританией и Европейским союзом 17 октября.

Для того, чтобы ратифицировать соглашение, премьеру Великобритании Борису Джонсону нужно добиться поддержки большинства.

Ситуация осложняется тем, что у Джонсона сейчас нет большинства в парламенте, и ему потребуется поддержка хотя бы части оппозиции.

Так как в парламенте председательствуют и голосуют 639 членов из 650, Джонсону нужно заручиться поддержкой 320 голосов, чтобы выход Великобритании из Евросоюза состоялся.

В настоящий момент в Консервативной партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (DUP) состоят 319 парламентариев вместо 320 необходимых для большинства.

По сообщению британских СМИ, Джонсон, видимо, близок к тому, чтобы заручиться поддержкой наиболее радикально настроенных сторонников выхода из ЕС из консервативной партии. В прошлом эти депутаты отвергали прежние варианты соглашения, над которыми работала предшественница Джонсона на посту премьера Тереза Мэй.

DUP, по данным газеты "Гардиан", в свою очередь заявила, что остается против соглашения Джонсона с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС.

Британские СМИ отмечают, что пока неясно, чем закончится это голосование. Если Джонсон и победит, то, скорее всего, с минимальным отрывом.

При этом, как отмечает "Гардиан", даже поражение на голосовании может обернуться политической победой для Джонсона: он получит возможность обвинять оппозицию в систематическом саботаже выхода из ЕС, за который в свое время британцы высказались на референдуме. Кроме того, лейбористам при таком развитии событий станет очень сложно продолжать блокировать предложения премьера о досрочных выборах. При этом данные опросов показывают, что консерваторы во главе с Джонсоном победят в случае проведения таких выборов.

По прогнозу "Гардиан", в случае неудачи на голосовании Джонсон, видимо, будет вынужден выполнить требование парламента и попросить ЕС о трехмесячной отсрочке Brexit. После этого демарша премьер сможет попросить провести досрочные выборы в парламент с прицелом на то, чтобы в случае победы получить стабильное большинство в палате представителей и уже без проблем ратифицировать достигнутые с Брюсселем договоренности.

Накануне Джонсон намеревался провести серию консультаций с членами парламента от различных партий, чтобы постараться убедить их поддержать соглашение по Brexit.

В четверг стало известно, что британское правительство и ЕС успешно завершили работу над обновленным соглашением, регламентирующим выход Великобритании из Евросоюза. На данный момент, крайний срок для Brexit установлен на 31 октября.

Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Евросоюз Brexit

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