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Лидеры Евросоюза снова призвали всех сотрудничать со следствием о гибели рейса MH17

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Европейский совет призвал все страны в полной мере сотрудничать с продолжающимся расследованием крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе и выразил полную поддержку всем усилиям установить истину и найти и привлечь к ответственности виновных. Об этом говорится в выводах, опубликованных по итогам саммита в Брюсселе.

В миреПрокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" Гиркину, Дубинскому, Пулатову и ХарченкоПрокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" Гиркину, Дубинскому, Пулатову и ХарченкоЧитать подробнее

В прошлый раз лидеры стран ЕС делали аналогичное заявление в середине июня, после отчета Совместной следственной группы (JIT). Следователи 19 июня назвали имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга", хотя не рассчитывает на их выдачу. Суд по этому делу начнется 9 марта 2020 года в Гааге.

Представители JIT на той же пресс-конференции заявили, что Россия не помогает расследованию, а в Госдепе США Москву обвинили во лжи в связи с расследованием. В Москве заявляют, что все предложения о помощи следствию игнорируются, а выводы, которые следствие делает, не учитывают все имеющиеся факты.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airline, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек.

Евросоюз Европейский совет Брюссель МН17 Нидерланды JIT

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