Поиск

Британская оппозиция сочла новое соглашение по Brexit более ужасным, чем предыдущее

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Лидер находящихся в оппозиции британских лейбористов Джереми Корбин назвал соглашение по Brexit, согласованное с ЕС премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, еще более ужасным, чем сделка его предшественницы на этом посту Терезы Мэй, передает в четверг The Guardian.

Корбин также напомнил, что соглашение Мэй было отвергнуто британским парламентом. По его словам, нынешнее соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав рабочих и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

"Это продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отвергнуть", - добавил британский оппозиционер.

Ранее в четверг стало известно, что Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение о Brexit. Теперь это соглашение должен одобрить британский парламент, чтобы Британия смогла упорядоченным образом выйти из ЕС в срок 31 октября 2019 года.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение является "справедливым и сбалансированным" для ЕС и Великобритании. Он порекомендовал Европейскому совету одобрить эту сделку.

Джереми Корбин Борис Джонсон Тереза Мэй Brexit

Новости по теме

Новости

Аналитики PwC назвали скорую помощь Москвы второй в мире по эффективности

Brexit

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание

Источник заявил, что снятым с поезда дипломатам из США не грозит наказание
Вторжение Турции в Сирию

Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану с призывом "не быть дураком"

Источник сообщил о планах Сербии получить от России комплексы ПВО ближнего действия

Источник сообщил о планах Сербии получить от России комплексы ПВО ближнего действия

Что случилось этой ночью: четверг, 17 октября

Парад по случаю интронизации императора Нарухито могут перенести из-за тайфуна

Парад по случаю интронизации императора Нарухито могут перенести из-за тайфуна

Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме

Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи в Белом доме

Не менее 20 человек задержаны из-за причастности к беспорядкам в Каталонии

Вторжение Турции в Сирию

Трамп призывал Эрдогана к сделке с курдами в день начала операции в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');