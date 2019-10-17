Британская оппозиция сочла новое соглашение по Brexit более ужасным, чем предыдущее

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Лидер находящихся в оппозиции британских лейбористов Джереми Корбин назвал соглашение по Brexit, согласованное с ЕС премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном, еще более ужасным, чем сделка его предшественницы на этом посту Терезы Мэй, передает в четверг The Guardian.

Корбин также напомнил, что соглашение Мэй было отвергнуто британским парламентом. По его словам, нынешнее соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав рабочих и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

"Это продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отвергнуть", - добавил британский оппозиционер.

Ранее в четверг стало известно, что Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение о Brexit. Теперь это соглашение должен одобрить британский парламент, чтобы Британия смогла упорядоченным образом выйти из ЕС в срок 31 октября 2019 года.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что соглашение является "справедливым и сбалансированным" для ЕС и Великобритании. Он порекомендовал Европейскому совету одобрить эту сделку.