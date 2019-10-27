Президент Чили призвал всех министров уйти в отставку на фоне протестов

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Чили Себастьян Пиньера обратился ко всем министрам с просьбой подать в отставку на фоне массовых протестов, чтобы он смог сформировать новое правительство, сообщает агентство EFE.

По мнению Пиньеры, это необходимо, чтобы справиться с продолжающимися протестами в Чили.

"Я попросил всех министров сложить свои полномочия, чтобы иметь возможность сформировать новый кабинет, чтобы иметь возможность встретиться лицом к лицу с новыми требованиями и позаботиться о новых временах", - заявил президент Чили во время выступления в своей резиденции "Ла Монеда".

Протесты в Чили начались из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. Пиньера объявил в твиттере, что решение повысить цены на проезд в метро отменено, но протестующих это не остановило. Более того, беспорядки начались и в других регионах страны. В результате протестов погибли несколько десятков человек.