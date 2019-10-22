Шойгу заявил о побеге около 500 человек из лагерей в Сирии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии был период более двух суток, когда охрану с части лагерей беженцев сняли, после чего, по оценке российской стороны, сбежали до 500 человек, включая террористов.

"Был период более двух суток когда охрана с части лагерей была снята, и в результате часть - по нашим оценкам - до 500 тех, кто находился в этих лагерях - я не буду однозначно, что все эти люди являются террористами - проще говоря сбежали".

"Сейчас, естественно, как нас убеждают, принимаются меры теми, кто контролирует эту часть территории, чтобы вернуть их в свои дома", - продолжил Шойгу.

Шойгу заявил, что Россия требует сохранить охрану тюрем для террористов и лагерей беженцев в восточном Заевфратье.

"Мы фактически в ежедневном режиме занимаемся и настойчиво говорим, чтобы та охрана, которая сегодня есть, была сохранена", - сказал он журналистам.

"Эта наша просьба или настойчивое требование выполняется", - добавил министр.

Во вторник, 22 октября, вечером истекает пятидневный срок, на который Турция по договоренности с США согласилась приостановить операцию на севере Сирии на участке между населенными пунктами Рас эль-Айн и Кобани. США обещали за время прекращения огня обеспечить отвод из этого района формирований курдских Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Анкара причисляет к террористам.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции с целью создания на северо-востоке Сирии зоны безопасности, свободной от курдов из ОНС. В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.