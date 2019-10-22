Поиск

Шойгу заявил о побеге около 500 человек из лагерей в Сирии

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в Сирии был период более двух суток, когда охрану с части лагерей беженцев сняли, после чего, по оценке российской стороны, сбежали до 500 человек, включая террористов.

"Был период более двух суток когда охрана с части лагерей была снята, и в результате часть - по нашим оценкам - до 500 тех, кто находился в этих лагерях - я не буду однозначно, что все эти люди являются террористами - проще говоря сбежали".

В РоссииВ Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по СирииВ Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по СирииЧитать подробнее

"Сейчас, естественно, как нас убеждают, принимаются меры теми, кто контролирует эту часть территории, чтобы вернуть их в свои дома", - продолжил Шойгу.

Шойгу заявил, что Россия требует сохранить охрану тюрем для террористов и лагерей беженцев в восточном Заевфратье.

"Мы фактически в ежедневном режиме занимаемся и настойчиво говорим, чтобы та охрана, которая сегодня есть, была сохранена", - сказал он журналистам.

"Эта наша просьба или настойчивое требование выполняется", - добавил министр.

Во вторник, 22 октября, вечером истекает пятидневный срок, на который Турция по договоренности с США согласилась приостановить операцию на севере Сирии на участке между населенными пунктами Рас эль-Айн и Кобани. США обещали за время прекращения огня обеспечить отвод из этого района формирований курдских Отрядов народной самообороны (ОНС), которых Анкара причисляет к террористам.

Турция 9 октября объявила о начале военной операции с целью создания на северо-востоке Сирии зоны безопасности, свободной от курдов из ОНС. В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.

Сирия Минобороны РФ Сергей Шойгу

Новости по теме

Новости
Brexit

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit
Вторжение Турции в Сирию

Лавров объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

Что произошло за день: вторник, 22 октября

Вторжение Турции в Сирию

В Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по Сирии

В Сочи озвучены анонсированные Путиным судьбоносные решения по Сирии

Женщину из команды российского ледокола "Тор" эвакуировали с травмами

Организм американца научился "варить пиво" после курса антибиотиков

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

США вывели из-под действия санкций СП - оператора танкеров для "Ямал СПГ"

Бывший президент США Джимми Картер попал в больницу после очередного падения

Около 200 тракторов заблокировали центр Берлина

Южная Корея обнаружила шесть военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО

Южная Корея обнаружила шесть военных самолетов РФ в зоне опознавания ПВО
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');