СМИ сообщили о согласии послов 27 стран ЕС на новую отсрочку Brexit

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Страны-участницы Европейского Союза в среду согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit, сообщает The Guardian.

"Все (постпреды ЕС - ИФ) согласились с необходимостью продления (даты выхода Великобритании из ЕС - ИФ) для того, чтобы избежать Brexit без соглашения", - приводит газета слова неназванного европейского чиновника.

Однако, по его данным, новая дата пока не выбрана. "Продолжительность отсрочки по-прежнему обсуждается", - добавил он.

Еще один источник в структурах ЕС сообщил о том, что стороны все же склоняются к переносу даты выхода Великобритании на три месяца.

Ожидается, что Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) вновь соберется в пятницу, чтобы обсудить вопрос отсрочки Brexit.

По данным издания Politico, дипломаты и чиновники в ЕС уверены в том, что выход Великобритании 31 октября не состоится. "Brexit в конце октября не произойдет", - сказал изданию высокопоставленный европейский чиновник.

Газета напоминает, что ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявлял о намерении советовать лидерам стран ЕС согласиться перенести Brexit на 31 января 2020 года. Однако Франция будет, вероятно обсуждать возможность менее продолжительной отсрочки, отмечает издание.

Ранее в Палате общин Великобритании предварительно одобрили соглашение с ЕС по Brexit, но в то же время отказались от предложения правительства завершить ратификацию в нижней палате британского парламента за три дня. В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что будет консультироваться с лидерами стран ЕС насчет дальнейших шагов. Кроме того, в ожидании результата этих консультаций, он заявил о приостановке процедуры ратификации сделки.