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ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено 23 октября

МИД сообщил об отходе курдских отрядов от турецкой границы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Курдские повстанцы начали отводить свои отряды из районов у турецкой границы, достигнутые в Сочи договоренности выполняются, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

22 октября президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились в Сочи о прекращении турецкой военной операции на севере Сирии.

Вторжение Турции в Сирию

Турецкая операция "Источник мира" началась на севере Сирии 9 октября. Ее целью Эрдоган назвал оттеснение террористов в том числе запрещенных в Турции курдских группировок от границы. Операцию раскритиковали во многих странах, в том числе в России и США. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о прекращении огня на севере Сирии и отводе курдских сил от приграничной зоны безопасности.

На переговорах в Сочи Эрдоган согласился передать контроль российским военным полицейским и сирийским пограничникам за отводом курских формирований от границы Сирии и Турции на расстояние 30 километров. После отвода курдских освободительных сил на это расстояние, Россия и Турция начнут совместное патрулирование "на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", говорилось в итоговом меморандуме.

Президент Сирии Башар Асад поддержал достигнутые договоренности.

Хроника 09 – 24 октября 2019 годаВторжение Турции в Сирию
Сирия Турция МИД Сергей Вершинин Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Башар Асад

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