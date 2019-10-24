Российская военная полиция начала патрулирование по новому маршруту в Сирии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Колонна российской военной полиции в четверг осуществила патрулирование по новому маршруту вдоль сирийско-турецкой границы, сообщает Минобороны РФ.

"Протяженность маршрута патрулирования от города Камишлия на севере Сирии до населенного пункта Абуда составила свыше 60 километров", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Кроме того, в Минобороны рассказали, что российская военная полиция помогает в выводе подразделений Курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ с 23 октября приступили к выполнению задач патрулирования районов на сирийско-турецкой границе в соответствии меморандумом о взаимопонимании между РФ и Турцией, подписанным в Сочи днем ранее. Согласно этому документу, начиная с 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российская военная полиция в этом регионе оказывает помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществляет патрулирование в назначенных районах, а также оказывает содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения.