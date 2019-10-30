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Песков предложил не связывать неучастие Путина в саммите АТЭС в Чили с беспорядками

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили 13-14 ноября, но это не связано с беспорядками в Сантьяго, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, возможность поездки Путина в Чили рассматривалась, но затем в графике президента для нее не нашлось места в связи со внутренними мероприятиями "и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами".

Беспорядки в Чили

"Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилиа, он отправится туда в двухдневную поездку через неделю. На саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне", - добавил Песков.

Саммит в Бразилии намечен на 16 и 17 ноября.

Протесты в Чили начались из-за решения повысить цены на проезд в метро в Сантьягона 30 песо (около трех рублей - ИФ). Оснобо массовые акции начались в Сантьяго. В городе ввели чрезвычайное положение. Позднее демонстранты начали протестовать против низких зарплат и дороговизной образования и медицины.

26 ноября власти Чили объявили о повышении уровня минимальной оплаты труда и пенсии, отменили повышение цен на проезд в метро и приостановили повышение тарифов на электричество.

Чили Владимир Путин Дмитрий Песков Сантьяго БРИКС АТЭС Бразилия

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