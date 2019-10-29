Командир СДС рассказал, как приближенный к Багдади источник помог его ликвидировать

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Источник Сирийских демократических сил (СДС) в окружении лидера террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади предоставил США информацию, позволившую успешно провести операцию по его ликвидации, сообщил командующий СДС Мазлум Абди в интервью NBC News.

По его словам, информатор курдов доказал американской разведке, что имеет прямой доступ к лидеру ИГ. Он предоставил США использованное нижнее белье аль-Багдади и образец его крови. Разведка США, проверив эти образцы, получила совпадения ДНК.

Кроме того, источник описал расположение помещений комплекса лидера террористов на турецкой границе, включая число охранников, план этажа и туннели. Эта информация была передана курдами американским военным, добавил Абди.

Он отметил, что источник курдов находился на месте во время рейда и ушел с американскими войсками.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и направит усилия на уничтожение и этих боевиков.

Американский лидер также поблагодарил РФ, Сирию, Турцию, Ирак, а также отдельно сирийских курдов за помощь при подготовке к спецоперации по ликвидации главаря ИГ. В обращении к нации в прямом эфире из Белого дома он отметил, что курды не играли военной роли в "опасном и дерзком" рейде, но предоставили "некоторую информацию, которая оказалась полезной".